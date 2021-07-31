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Нарколог: курение кальяна может привести к туберкулезу
Общество
Нарколог: курение кальяна может привести к туберкулезу
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Курение кальяна в общественных местах может привести к опасным заболеваниям. Об этом в беседе с ФАН заявил психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Специалист отметил, что сигареты и кальяны особенно вредны летом, в жаркое время суток, так как они содержат большое количество никотина. Казанцев подчеркнул, что сигареты содержат продукты горения, что вызывает онкологические заболевания.

«В жаркое время воздух и так накален. Страдают к тому же люди, которые не курят, но находятся рядом с курящими. Их можно назвать пассивными курильщиками. Они получают большое количество вредных веществ, даже не притрагиваясь к сигарете», — сказал он.

Также специалист отметил, что кальяны вредны еще и тем, что они не проходят качественную дезинфекцию.

«Непонятно, как обрабатываются трубки. Сомневаюсь, что кроме промывки под проточной водой их как-то еще обрабатывают и соблюдают необходимые условия. В общественных местах, когда кальянщик самостоятельно раскуривает кальян, а затем передает его клиентам, получается, что все содержимое из его рта и дыхательной системы может попасть на трубку», — объяснил он.

Нарколог: курение кальяна может привести к туберкулезу
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Напугал специалист и страшными диагнозами, к которым может привести курение.

«Также существуют риски передачи различных инфекций воздушным путем, например, коронавируса, пневмонии и туберкулеза — очень коварного, устойчивого к антибиотикам заболевания, которое сложно лечить; приходится даже удалять части легкого», — отметил Казанцев.

Ранее российские врачи предупредили об опасности курения после прививки от COVID-19. Они отметили, что курение в течение трех дней после прохождения вакцинации от коронавируса может привести к образованию тромбов и обострению возможных побочных эффектов. Кроме того, при любом вирусном заболевании также существуют риски загущения крови и сужения сосудов. Чтобы их исключить, необходимо отказаться от употребления табака и никотина.

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