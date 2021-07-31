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Жителей турецкого Бодрума эвакуируют из-за лесных пожаров

  /   Обновлено: 31 июля 2021 18:31
Происшествия
Жителей турецкого Бодрума эвакуируют из-за лесных пожаров
Global Look Press  /  Yasin Akgul/dpa

Бодрум, 31 июля. Сотрудники спасательных служб Турции проводят операцию по эвакуации жителей и туристов из-за возгораний.

По предварительным данным, пламя приблизилось к домам и другим постройкам в городе Бодрум. Людей попросили собрать необходимые вещи. Теперь те идут по дороге из населенного пункта с сумками и чемоданами.

Спасатели ранее эвакуировали уже 27 районов в провинции Анталья. А проживающие в турецком городе Мармарис люди подготовили для спасенных людей воду и еду, а также одежду. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что пострадавшие регионы получат статус зон бедствий.

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