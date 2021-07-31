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Нурмагомедов озвучил имя лучшего боксера современности
Спорт
Нурмагомедов озвучил имя лучшего боксера современности
vk.com  /  UFC

Москва, 31 июля. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого из современных боксеров он может выделить. Он озвучил имя спортсмена, которого считает лучшим в мире.

Среди боксеров Нурмагомедов поставил на первое место Тайсона Фьюри. По словам экс-чемпиона UFC, его фаворит, выступающий в тяжелом весе, остается непобежденным.

«Он — лучший и всегда добивается успеха», — отметил Нурмагомедов в интервью Esnews.

По мнению бывшего чемпиона UFC, к Фьюри близки Александр Усик и Теренс Кроуфорд. Экс-боец также выделил Сауля Альвареса.

Хабиб Нурмагомедов провел последний бой в октябре 2020 года. Он победил американца Джастина Гейджи, защитив титул чемпиона UFC в третий раз, и после поединка объявил о завершении карьеры. Боец ММА Ислам Махачев говорил, что Нурмагомедов резко набрал вес после ухода из UFC.

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боксер нурмагомедов ufc
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