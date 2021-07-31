Елена Яковлева с трудом смирилась с внешностью сына

Москва, 31 июля. Звезда фильма «Интердевочка» и сериала «Каменская» Елена Яковлева заявила, что все хейтеры ее сына Дениса даже не подозревают, какая добрая и ранимая у него душа.

Ни одно интервью Елены Яковлевой не обходится без вопросов о ее единственном сыне Денисе. Молодой человек имеет очень неординарную внешность — многие даже называют его фриком. Наследника актрисы в буквальном смысле затравили из-за большого количества татуировок. Зачем он покрыл почти все тело татуировками, не может ответить даже сам Денис. Он уверяет, что в какой-то момент у него возникло непреодолимое желание набить тату и даже звездная мама не смогла его переубедить.

Елена Яковлева признается, что с трудом пережила эту «трансформацию» сына. Оказалось, что артистка винит себя в эпатажных выходках сына. Она считает, что растерялась и не смогла помочь Денису, когда ему нужна была родительская поддержка.

«Была надежда, что как-то все нормализуется и все пойдет на привычный лад, а оно ничего не нормализовалось. Потом Денис пошел одной дорогой, потом другой, но ни там, ни там для себя ничего не нашел и как-то так немножко заплутал», — рассказала звезда сериала «Каменская» в интервью изданию «Собеседник».

Актриса призналась, что у нее сердце обливается кровью, ведь ее сына воспринимают исключительно как фрика. Наследника звезды кино буквально затравили в соцсетях из-за татуировок. Яковлева посетовала, что многие видят только эти тату и не замечают, какая замечательная душа у Дениса.

«А вот нет чтобы с ним пообщаться, узнать, что помимо татуировок там есть еще замечательная душа, что Денис – замечательный и заботливый сын! Но это, по-моему, никого не интересует. Денис – грамотный, образованный, начитанный мальчик, в совершенстве владеет английским языком», — отметила актриса.

Сын Елены Яковлевой к вниманию со стороны пользователей Сети относится крайне агрессивно. Денис не стесняется нецензурно отвечать хейтерам, пишущим негативные замечания о его нестандартной внешности.