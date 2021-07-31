Китайцы предложили отогнать британский Defender от границ КНР «российским приемом»

Пекин, 31 июля. Китай может жестко ответить британскому эсминцу HMS Defender у границ КНР по примеру России, заявили китайские аналитики.

Британская авианосная группа пройдет через спорные воды вблизи китайских рубежей, заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, напомнил профессор Нанкинского университета Чэн Ханьпин в статье для издания «Хуаньцю шибао». По его мнению, Лондон при помощи такого заявления хотел проверить реакцию Пекина на возможную провокацию. Также он предположил, что британцы, подмочившие свою репутацию в Черном море, надеялись на то, что китайские власти закроют глаза на подобные выпады и позволят Королевскому флоту восстановить лицо.

Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender в минувшем июне вторгся в российские территориальные воды вблизи Крыма и был выдворен из района Пограничной службой ФСБ РФ. Теперь же британские моряки опасаются очередного позора рядом с границами КНР, после которого над ними будет смеяться весь мир, пишет Ханьпин. По его словам, Пекин может проявить миролюбие и показать, что Южно-Китайское море свободно для судоходства и никто не будет против присутствия в нем кораблей Королевского флота Великобритании, однако в дальнейшем ситуация будет развиваться в зависимости от действий самих британцев.

Конвенция ООН запрещает находиться иностранным кораблям в 12-мильной зоне, окружающей рифы архипелага, напомнил эксперт. Он подчеркнул, что нарушение этого документа будет расценено, как провокация, после чего китайские военнослужащие могут пойти на весьма жесткие меры. Автор публикации предложил отогнать британский Defender от границ КНР «российским приемом», который был использован Пограничной службой ФСБ РФ. Патрульные корабли ВМС КНР обратятся к британцам по радиосвязи, и в случае отказа покинуть район, применят палубное вооружение, осуществив предупредительные залпы, объяснил автор материала.

Лондон не раз заявлял о своих планах по военному присутствию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ввиду чего можно предположить, что готовящийся поход будет иметь провокационный характер, считает Ханьпин. По его мнению, китайские военнослужащие должны лицом к лицу встретить противника, чтобы никто не мог усомниться в решимости Пекина защищать свои интересы.

Ранее чешские журналисты заявили, что название Defender, что с английского переводится, как «защитник», не соответствует британскому кораблю. По их словам, эсминец, экипаж которого выполнял подобные приказы, на деле доказал, что достоин называться «провокатором», а не «защитником».