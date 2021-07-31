Зрелищные кадры антитеррористических учений военной полиции РФ опубликованы в Сети

Москва, 31 июля. Крупные учения российской военной полиции прошли на Дальнем Востоке, бойцы совершенствовали навыки антитеррористических действий по различным сценариям.

Один из эпизодов учений состоялся на водной станции Тихоокеанского флота ТОФ) во Владивостоке, наиболее зрелищные моменты тренировки предоставил телеканал «Звезда». Военные полицейские освободили из рук «террористов» захваченных ими заложников, выполняя первостепенную задачу минимизировать жертвы среди гражданского населения.

Двоим «террористам» удалось скрыться с места событий, их преследование было организовано на быстроходных катерах, с привлечением сил ТОФ. Все условные злоумышленники были успешно обезврежены, сообщается в репортаже «Звезды».

Ранее стало известно о проведении совместных военных учений России и Узбекистана на полигоне «Термез», в связи с резким обострением обстановки в Афганистане.