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Биолог рассказал, как избежать возникновения высокопатогенных штаммов

  /   Обновлено: 31 июля 2021 19:13
Общество
Биолог рассказал, как избежать возникновения высокопатогенных штаммов
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 31 июля. Британские ученые допустили появление варианта COVID-19, который будет приводить к большему числу случаев тяжелого течения заболевания и более высокой смертности среди заразившихся — около 35%.

В беседе с корреспондентом ФАН доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, с чем может быть связано появление такого штамма и как этого избежать.

«Такие сценарии развития эпидемии нельзя исключить, но они не обязательны. Высокопатогенные штаммы, если они возникнут (а пока таких нет), скорее всего, будут проигрывать в контагиозности и вряд ли станут доминирующими. Чтобы новые штаммы не возникли, а они возникают, когда вируса в популяции много, надо вакцинировать население», — объяснил собеседник ФАН.

Биолог рассказал, как избежать возникновения высокопатогенных штаммов
Федеральное агентство новостей  / 

Биолог отметил, что вакцинировать необходимо не только граждан нашей страны, но и ближних и дальних соседей.

Ранее молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Сергей Харитонов рассказал, что «Дельта-штамм» коронавируса опаснее всего для пожилых и непривитых людей.

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вакцина ученый биолог коронавирус
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