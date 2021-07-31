Биолог рассказал, как избежать возникновения высокопатогенных штаммов

Москва, 31 июля. Британские ученые допустили появление варианта COVID-19, который будет приводить к большему числу случаев тяжелого течения заболевания и более высокой смертности среди заразившихся — около 35%.

В беседе с корреспондентом ФАН доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, с чем может быть связано появление такого штамма и как этого избежать.

«Такие сценарии развития эпидемии нельзя исключить, но они не обязательны. Высокопатогенные штаммы, если они возникнут (а пока таких нет), скорее всего, будут проигрывать в контагиозности и вряд ли станут доминирующими. Чтобы новые штаммы не возникли, а они возникают, когда вируса в популяции много, надо вакцинировать население», — объяснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Биолог отметил, что вакцинировать необходимо не только граждан нашей страны, но и ближних и дальних соседей.

Ранее молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Сергей Харитонов рассказал, что «Дельта-штамм» коронавируса опаснее всего для пожилых и непривитых людей.