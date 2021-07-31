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Рената Литвинова превзошла молодых моделей на премьерном показе дочери
Шоу-бизнес
Рената Литвинова превзошла молодых моделей на премьерном показе дочери
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 31 июля. Актриса и режиссер Рената Литвинова приняла участие в дебютном показе своей дочери Ульяны Домбровской, которая создала собственную модную коллекцию.

Премьерный показ дочери Литвиновой состоялся на крыше столичного Северного речного вокзала 30 июля. На мероприятии присутствовали другие дизайнеры и блогеры.

Однако главной звездой вечера стала Рената Литвинова. Она появилась на подиуме не один раз и продемонстрировала несколько нарядов. Актриса превзошла элегантностью и подачей молодых моделей.

Дочь актрисы работала над одеждой вместе со своим другом Федором Дьяконовым. Домбровская занималась вещами для женщин, а Дьяконов создавал мужские наряды. Модельеры трудились над проектом около года.

Домбровская и Дьяконов ставили перед собой задачу создать качественный продукт, сделанный в России. Вещи из коллекции дочери Литвиновой и ее друга будут продаваться в московском метро. Актриса выступила в качестве куратора проекта.

Ульяна Домбровская — дочь 54-летней Литвиновой от бизнесмена Леонида Домбровского. Детство и юность девушка провела в Париже, где овладела французским языком. Она появлялась в фильмах матери, но быстро осознала, что не хочет строить актерскую карьеру.

Рената Литвинова ранее посетила вечеринку Vogue Senses. Среди гостей светского мероприятия также оказались актриса Ирина Горбачева и лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина.

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актриса литвинова домбровская
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