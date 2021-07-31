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Енотиха-путешественница Даша поселилась в доме у омичей

  /   Обновлено: 31 июля 2021 18:05
Общество
Енотиха-путешественница Даша поселилась в доме у омичей
pixabay.com

Омск, 31 июля. Экзотический для России зверек забрался на территорию частного жилого дома в Омске и решил остаться там жить.

Забавный инцидент с енотом произошел в июне 2021 года. На территорию частного жилого дома в Омске посреди бела дня забрела енотиха. Неравнодушные омичи приютили пушистого зверька и начали подкармливать. Спустя некоторое время животное завоевало любовь горожан и стала почти членом их семьи.

Новые хозяева зверька, который получил кличку Даша, приняли решение отдать его к специалистам в приют «Друг». Несмотря на комфортные условия, маленькая путешественница долго в нем не прожила. Спустя месяц новые владельцы енотихи пришли в заведение и попросили разрешения забрать ее.

«Она уехала обратно в частный дом в центре Омска, где для нее уже приготовили уличный вольер. На зиму же Дашу будут переводить в комнату, которую она одна займет», — цитирует слова руководителя приюта издание «СуперОмск».

Не менее забавное ЧП с енотом произошло недавно и в Краснодарской области. Маленький хищник пробрался в один из магазинов алкогольной продукции Краснодара и застрял в ящике с вином. Владельцу торговой точки пришлось обратиться в экстренные службы.

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