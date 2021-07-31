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Перевооружение ЦАХАЛ: Израиль купит у США военные вертолеты CH-53K King Stallion
Весь мир
Перевооружение ЦАХАЛ: Израиль купит у США военные вертолеты CH-53K King Stallion
wikipedia.org  /  Cpl. Hailey Clay - dvidshub.net / Общественное достояние

Вашингтон, 31 июля. Госдепартамент США одобрил продажу Израилю 18 тяжелых вертолетов Sikorsky CH-53K King Stallion.

Также в рамках сделки будут поставлены до 60 запасных двигателей, 36 инерциальных навигационных систем со встроенным GPS и защитой от спуфинга (подмены координат. — Прим. ред.), некоторое количество пулеметов GAU-21 калибра .50 и прочее вооружение.

Основными подрядчиками станут Lockheed Martin Global и General Electric Company. Стоимость контракта оценивается в 3,4 млрд долларов.

«Соединенные Штаты привержены сохранению безопасности в Израиле, и в их национальных интересах оказывать ему помощь по развитию и поддержанию боеготовности своего оборонительного потенциала», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Представители еврейского государства заявляют, что поставка тяжелых вертолетов повысит мобильность подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), что даст ей преимущество при сдерживании региональных угроз, включая возможные атаки со стороны ХАМАС и Ирана.

О намерении закупить американскую авиатехнику Израиль объявил в феврале текущего года, отказавшись в пользу нового CH-53K от партии вертолетов CH-47 Chinook и конвертопланов V-22 Osprey.

Министр обороны государства Бенни Ганц заявил, что CH-53K лучше «адаптирован» к оперативным требованиям израильских ВВС и решение о его покупке стало значительным шагом в наращивании возможностей ЦАХАЛ. Он добавил, что этот выбор был сделан по итогам участия в испытательных полетах и длительного изучения всех альтернативных вариантов с точки зрения технологичности и ремонтопригодности.

Поставка позволит заменить на авиабазе Тель-Ноф устаревающий парк CH-53 Yasur, которые являются основными транспортными вертолетами вооруженных сил страны и принимали участие во множестве военных и поисково-спасательных операциях.

CH-53K King Stallion значительно превосходит по летным характеристикам устаревший CH-53, отличаясь от него втрое большей грузоподъемностью. Он оснащен современной авионикой, лучшим бронированием и системой замещения кислорода в топливных баках инертными газами. Это снижает возможность их взрыва при пробитии и значительно повышает живучесть вертолета и безопасность экипажа. При этом его оборудование включает в себя диагностическую систему, которая уведомляет обслуживающий персонал о том, какая из деталей нуждается в замене.

В последние годы Израиль уже неоднократно осуществлял закупки авиационной техники для своей армии. В частности, с 2012 по 2016 год на авиабазу Хацерим были поставлены 30 учебно-тренировочных самолетов M-346 итальянского производства, которые также способны выполнять задачи легкого штурмовика. При этом их авионика может имитировать летные характеристики широкого спектра боевых самолетов различного назначения, что упрощает подготовку пилотов для ВВС.

Кроме того, Израиль заключил с США три договора на поставку в общей сложности 50 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning, пять из которых уже переданы его вооруженным силам.

ВВС страны принимают активное участие в нанесении авиационных ударов по позициям движения ХАМАС в секторе Газа и проиранским формированиям на территории Сирии, что неоднократно приводило к жертвам среди мирного населения и вызывало критику со стороны иностранных государств.

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сша израиль ввс авиация CH-53K King Stallion
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