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Клинический психолог Бардышевская объяснила аутизм звезды «Побега» Вентворта Миллера

  /   Обновлено: 31 июля 2021 20:19
Шоу-бизнес
Клинический психолог Бардышевская объяснила аутизм звезды «Побега» Вентворта Миллера
Global Look Press  /  Supplied by FilmStills.net

Актеру Вентворту Миллеру, прославившемуся после сериала «Побег», диагностировали аутизм. Симптомы болезни у взрослых часто списывают на застенчивость или скверный характер. В разговоре с ФАН доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, клинический психолог Марина Бардышевская объяснила аутизм звезды сериала.

Принято считать, что классический аутизм — это именно детский аутизм, который диагностируют в возрасте от двух до пяти лет. Расстройство характеризуется задержкой развития, замедленным освоением социальных навыков и коммуникации.

«Ребенок скукоживается и уходит в свою скорлупу, не развивает ничего, кроме своей защитной оболочки», — отмечает эксперт.

Клинический психолог Бардышевская объяснила аутизм звезды «Побега» Вентворта Миллера
Prt Scr youtube.com  / РБК

Но если с детьми все более-менее понятно, то как быть со взрослыми? К примеру, звезда американского сериала занялся самодиагностикой. Гипердиагностика, в том числе за счет распространения самодиагностики, по мнению Бардышевской, является причиной того, что понятие аутизм во многих странах мира потеряло свое дифференциально-диагностическое значение. Иными словами, оно «размывается».

«Диагностическое понятие имеет смысл, когда мы четко знаем границы, симптомы, вариант развития. Но как только эти критерии теряются, аутизм становится каким-то сленгом. Это не четкий диагноз, в это понятие люди включают не только тяжелое состояние аутизации, трудности в поддерживании контактов, что было изначально, но и временные проявления депрессии, агрессии, органической слабости, усталости, истощаемости, которые приводят к моментам выпадения человека из контакта. На данном этапе мы имеем дело как раз с тем, что понятие «вымывается». Это результат в том числе чрезмерного увлечения самодиагностикой», — говорит собеседница ФАН.

По словам специалиста, сам по себе факт самоопределения аутизма выглядит несерьезно, а в Великобритании и США тенденция прибегать к подобным практикам растет.   

«Все проходят, концентрируются на своих болезнях, ощущениях, моментах трудностей в социальных контактах и обнаруживают, что у них аутизм. Не знаю точно, для чего это делается. Может, человек хочет сделать себя каким-то особенным, снять ответственность за ошибки коммуникации, чтобы изменить отношение к себе общества на более лояльное. Такая тенденция есть, в особенности среди взрослых мужчин», — отмечает нейропсихолог.

Клинический психолог Бардышевская объяснила аутизм звезды «Побега» Вентворта Миллера
Global Look Press  /  Nicole Kubelka

Подводя итог, Марина Бардышевская обратила внимание на то, что признаки аутизма у взрослых значительно отличаются от детских аутистических проявлений. В современном обществе у многих людей отмечаются отдельные черты — некая чудаковатость, стереотипность, особые интересы, — но это не тот аутизм, который наблюдается в детстве.

«Есть разные варианты развития, которые проявляются в зависимости от обстоятельств, каких-то психологических травм. Как и любое другое состояние человека, аутизм может усиливаться и ослабевать по разным причинам», — говорит эксперт.

Также доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова обратила внимание на то, что с возрастом определенные черты характера становятся более выраженными, если у него в детстве были некоторые психопатические черты, сходные с аутистическими, то есть странности в поведении и регуляции эмоций также обостряются.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Университета Северной Каролины разработала методику ранней диагностики аутизма по результатам МРТ. Ученые надеются, что плоды их исследования найдут широкое применение в будущем, поскольку для успешной адаптации страдающего аутизмом ребенка важно начать оказывать ему помощь в раннем возрасте.  

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шоу-бизнес вентворт миллер бардышевская
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