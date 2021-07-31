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Более 20 членов «Братьев-мусульман» приговорены к смертной казни в Египте
Весь мир
Более 20 членов «Братьев-мусульман» приговорены к смертной казни в Египте
twitter.com  /  @RussiaUN

Каир, 31 июля. Уголовный суд Даманхура приговорил 24 человека к смертной казни за два теракта в Египте. Восемь из них осуждены заочно.

Издание «Ахрам» сообщает, что первый инцидент случился в декабре 2014 года в провинции Бехейра. Группа преступников расстреляла 38-летнего полицейского Раби Мухаммеда Али прямо на ступенях его собственного дома. В результате нападения еще один человек получил ранение. Он остался жив.

По этому уголовному делу прошли восемь подсудимых. Их всех признали виновными и приговорили к смертной казни. Вердикт вступил в силу, однако его можно обжаловать.

Более 20 членов «Братьев-мусульман» приговорены к смертной казни в Египте
Федеральное агентство новостей  / Станислав Черушев

Второй теракт случился спустя год. Радикалы взорвали автобус Управления безопасности Бехейры, в котором находилось более 50 полицейских, направлявшихся в участок Рашида. В результате инцидента трое правоохранителей скончались на месте, 36 получили ранения различной степени тяжести.

Прокурор обвинил 16 человек в присоединении к запрещенной в России террористической группировке «Братья-мусульмане»1, ее финансировании, поставке оружия и боеприпасов, а также в убийстве и покушении на убийство. Судья изучил все материалы дела и вынес самый суровый вердикт — смертная казнь.

В начале июня суд Египта приговорил пять студентов к тюремному заключению за присоединение к экстремистской организации ИГ1 («Исламское государство»1, запрещена в РФ). Спящая ячейка располагалась в Гизе. Главаря осудили на пожизненный срок, остальным дали от 10 до 15 лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / Более 20 членов «Братьев-мусульман» приговорены к смертной казни в Египте
суд египет братья-мусульмане
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