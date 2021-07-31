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Рогозин назвал сроки запуска к МКС узлового модуля «Причал»

  /   Обновлено: 31 июля 2021 17:54
Технологии
Рогозин назвал сроки запуска к МКС узлового модуля «Причал»
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 31 июля. Российский модуль «Причал» отправлен на космодром Байконур в Казахстане, сообщил руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Запуск на околоземную орбиту модуля «Причал» для его дальнейшей стыковки с Международной космической станцией (МКС) запланирован на 24 ноября, отметил Рогозин. Его доставка на Байконур будет осуществлена железнодорожным транспортом.

Ранее глава Роскосмоса сообщил об успешной интеграции «Науки» в сегмент МКС после завершения процедуры очистки воздуха. По словам Рогозина, российский участник экипажа уже вошел внутрь научного модуля.

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рогозин байконур причал
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