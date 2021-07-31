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Российская туристка рассказала о «пепелище» на турецком курорте
Общество
Российская туристка рассказала о «пепелище» на турецком курорте
Федеральное агентство новостей

Анкара, 31 июля. Отдыхающая на турецком курорте Мармарис россиянка рассказала об остановке на туристической территории после пожара.

Администрация курорта успела эвакуировать всех отдыхающих, их доставили в безопасное место и накормили. По словам россиянки, на месте пожара осталось только пепелище. Вертолеты над курортом до сих пор пытаются потушить огонь, однако пожар продолжается уже третий день, сообщила россиянка.

Лесные пожары охватили Турцию на фоне аномальной жары. Пламя уже добралось до туристической провинции Анталья. Ростуризм посоветовал жителям РФ в целях безопасности не покидать свои отели.

Российские самолеты Бе-200 помогают турецким экстренным службам ликвидировать вспыхнувшие в Анталье лесные пожары. Лайнеры из РФ вышли на помощь спасательным службам по просьбе правительства республики.

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