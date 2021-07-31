Блогер поехал во Львов и выяснил истинное отношение простых украинцев к русским

Киев, 31 июля. Житель России посетил город на Западной Украине и расспросил местных жителей об их отношении к россиянам.

Смешение советской и европейской архитектуры делает Львов одним из самых красивых городов Украины. Согласно бытующему мнению, жители западной части страны еще со времен СССР якобы недружелюбно относятся к россиянам и русскоговорящим людям. Блогер решил посетить этот город и узнать истинное мнение местных жителей на этот счет.

Многие жители Львова используют русский язык в повседневной жизни, с удивлением отметил путешественник. Граждане страны признались, что в последние годы к ним приезжает все больше людей из Донбасса и Белоруссии, которые также преимущественно говорят по-русски.

«И все как-то живут вместе. Есть отдельные личности, которые пытаются навязать негативное отношение к России. И очень жаль, что наши власти их поддерживают. Они пытаются как-то выделить Украину за счет угроз и оскорблений в адрес России, но тем самым только еще больше разрушают наше общество», — процитировал блогер жителей Львова.

Примерно каждый второй украинец говорит по-русски в быту, обратили внимание граждане этой страны. Кроме того, у многих россиян есть родственники на Украине. Местные жители выразили недоумение тому факту, что власти пытаются настраивать два народа друг против друга.

«Лучше бы занялись восстановлением экономики, а не выяснением отношений с Россией. А то они думают, что плохое отношение к России как-то поможет им сблизиться с Европой. К сожалению, это так не работает», — отметили жители Львова.

Украины считают русских братским народом, заявили политологи Игорь Друзь и Владимир Корнилов по итогам проведенного опроса. Исследование провели после статье президента России Владимира Путина о единстве русской и украинской наций.