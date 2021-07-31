Тодоренко поделилась подробностями первой рекламной съемки маленького сына

Москва, 31 июля. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала, как проходила первая съемка ее сына в рекламе. Знаменитость призналась, что сомневалась насчет участия сына в этом проекте.

Подробностями первой рекламной съемки малыша Тодоренко поделилась на своей странице в Instagram. Телеведущая отметила, что всегда осуждала родителей, которые манипулируют детьми ради заработка. Блогер напомнила о неудачном опыте актера Маколея Калкина и певицы Бритни Спирс, которая сейчас судится с отцом.

«Полтора года назад Майклу предложили первый рекламный контракт. И я испугалась, испугалась, что обрекаю сына на страдания, которые он не заслуживает», — написала знаменитость.

Предложение о рекламной съемке поступило от производителя подгузников. На тот момент сыну Тодоренко и певца Влада Топалова было около восьми месяцев. Несмотря на свои страхи, звездные родители все же согласились на участие в проекте, но постарались, чтобы ребенку было комфортно на площадке.

«Съемка каждого дубля проходила не более 10–15 минут по желанию ребенка», — подчеркнула ведущая.

Если малыш не хотел сниматься и тревожился, то вся команда ждала, пока он, например, поест или поспит. Кроме того, у мальчика была собственная гримерка с кроваткой, чтобы он могу чувствовать себя как дома. Перед съемками вся команда сдавала анализы и проходила медосмотр, а на площадке находился дежурный врач.

Регина Тодоренко рассказывала, как Влад Топалов исполнил ее давнюю мечту. Певец устроил для супруги поездку в город, в который она давно хотела попасть, но не смогла сделать это даже во время съемок «Орла и решки».