Угроза дефицита энергии в Европе вынудила США одобрить «Северный поток — 2»

Вашингтон, 31 июля. Пандемия коронавируса создает угрозу энергетического кризиса в странах Европы, в связи с чем США отказались от идеи блокировки газопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявил политолог Николай Злобин. По его словам, важность газопровода для Вашингтона повышается с каждым этапом строительства. Это неудивительно, поскольку власти США понимают, что в ближайшее время экономика европейских союзников начнет трещать по швам. Там осознают пагубность воздействия пандемии на конкретные сферы жизнедеятельности государств, добавил эксперт.

««Северный поток — 2» — это механизм экономической защиты союзников. Европейцы боятся оказаться в ситуации дефицита энергии, когда экономика будет требовать все больше и больше», — отметил политолог.

Ранее Киев заявил о планах обжаловать сертификацию газопровода, которая намечена на текущий год. Украина считает, что пострадает в случае получения «СП-2» необходимых документов, подчеркнул руководитель «Оператора ГТС Украины».