Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 18:53
18:49
Общество
Сериал «Пацаны» продлили на четвертый сезон
18:49
Политика
Александр Рар: Слова Путина о возвращении Крыма в Россию вызвали у Меркель истерику
18:44
Общество
Храм князя Георгия Всеволодовича освятили в Нижнем Новгороде
18:42
Общество
Мэр Ростова рассказал, как в городе решаются проблемы с общественным транспортом
18:40
Общество
Врач объяснил, почему со временем антитела к COVID-19 исчезают
18:32
Наука
Названы овощи, которые полезнее всего есть в сыром виде
18:25
Происшествия
Жителей турецкого Бодрума эвакуируют из-за лесных пожаров
18:24
Спорт
Нурмагомедов озвучил имя лучшего боксера современности
18:24
Шоу-бизнес
Елена Яковлева с трудом смирилась с внешностью сына
18:19
Армия
Китайцы предложили отогнать британский Defender от границ КНР «российским приемом»
Все новости

СК на транспорте начал проверку по факту смерти при крушении судна в Ленобласти

  /   Обновлено: 31 июля 2021 17:38
Происшествия
СК на транспорте начал проверку по факту смерти при крушении судна в Ленобласти
пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Санкт-Петербург, 31 июля. Сотрудники СК на транспорте начали доследственную проверку по факту смерти на воде в Кировской области. Недалеко от крепости Орешек перевернулось маломерное судно.

Правоохранители установили, что на борту находились два пассажира и судоводитель. По неизвестной причине судно перевернулось и пошло ко дну. Спастись удалось пассажирам, судоводитель скончался.

Мужчина с 11-летним сыном вышли вечером на лодке на реку Лебедь. Маломерное судно перевернулось, оба они погибли. Их тела найдены на глубине в четыре метра.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК на транспорте начал проверку по факту смерти при крушении судна в Ленобласти
судно проверка орешек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru