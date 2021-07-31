СК на транспорте начал проверку по факту смерти при крушении судна в Ленобласти

Санкт-Петербург, 31 июля. Сотрудники СК на транспорте начали доследственную проверку по факту смерти на воде в Кировской области. Недалеко от крепости Орешек перевернулось маломерное судно.

Правоохранители установили, что на борту находились два пассажира и судоводитель. По неизвестной причине судно перевернулось и пошло ко дну. Спастись удалось пассажирам, судоводитель скончался.

Мужчина с 11-летним сыном вышли вечером на лодке на реку Лебедь. Маломерное судно перевернулось, оба они погибли. Их тела найдены на глубине в четыре метра.