Составлен топ богатых железом продуктов

Доха, 31 июля. Россиянам перечислили полезные для здоровья продукты, богатые железом. Их регулярное употребление укрепляет сердце и сосуды.

Железо является крайне важным для организма минералом. Дело в том, что его нельзя заменить, так как оно входит в состав эритроцитов. С их помощью кислород по кровеносным сосудам поступает к разным органам.

Для того чтобы не столкнуться с нехваткой этого крайне важного микроэлемента, врачи советуют пересмотреть систему питания. Необходимо включить в рацион шпинат, фасоль, чечевицу, говядину, тофу, картофель, говяжью печень и хумус. Кроме того, стоит употреблять темный шоколад и орехи кешью.

Данные продукты особенно важны для младенцев, беременных женщин, пенсионеров и тех, у кого есть какие-либо проблемы с сердцем и сосудами. Также содержащие железо продукты помогают и онкобольным, пишет Al Jazeera.

Определенная диета способна помочь организму накопить витамины и элементы после коронавирусной инфекции. Поддержать здоровье может помочь программа питания №15. Она подразумевает добавление в рацион ряда супов, пшеничного и ржаного хлеба, кисломолочных продуктов и многого другого.