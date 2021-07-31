Эрдоган не исключил, что причиной лесных пожаров в Турции стали поджоги

Анкара, 31 июля. Эрдоган призвал сурово наказать причастных к пожарам в Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что возможных поджигателей, по вине которых горит страна, ждет суровое наказание.

Сотрудники экстренных служб взяли под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. В настоящее время продолжается тушение десяти очагов, зафиксированных в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кейджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Жертвами стихийного бедствия стали шесть человек, пострадали — 410 граждан.