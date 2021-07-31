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Свыше миллиарда долларов заработали основатели Google на продаже акций

  /   Обновлено: 31 июля 2021 17:37
Экономика
Свыше миллиарда долларов заработали основатели Google на продаже акций
flickr.com  /  @iphonedigital

Маунтин-Вью, 31 июля. Основатели корпорации Google сумели получить с реализации ценных бумаг компании более 1 млрд долларов.

Сергей Брин и Ларри Пейдж, согласно информации телеканала CNBC, в течение нескольких месяцев 2021 года подняли крупную сумму на продаже акций Google. Оба предпринимателя являются людьми, основавшими легендарный интернет-поисковик. Они приступили к масштабной распродаже бумаг еще весной. В итоге Брину удалось получить с торгов 610 млн долларов, а Пейдж продал акций на 426 млн долларов.

Компания Google основана бизнесменами еще в 1998 году. Через 17 лет была проведена ее реорганизация в холдинговую корпорацию Alphabet, где Ларри Пейдж стал генеральным директором, а Сергей Брин получил должность президента.

Два года назад они покинули указанные должности. Пост гендиректора теперь занимает Сундар Пичаи, а президентской должности в Alphabet больше не существует.

Google ранее заявила о прекращении поддержки старых устройств с версиями Android, выпущенными до 2010 года. Владельцы таких смартфонов могут столкнуться с рядом трудностей уже осенью.

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