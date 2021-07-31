Боевики покидают ливийский город Сирт после открытия Прибрежного шоссе

Сирт, 31 июля. Вооруженные группировки стали массово покидать места своей дислокации к западу от Сирта на фоне размещения сил безопасности на пунктах управления вдоль прибрежной трассы, соединяющей восток и запад страны.

Ливийский Совместный военный комитет «5+5» объявил накануне об открытии данной автомагистрали после продолжительных работ по ремонту дороги и ее подготовке к вводу в эксплуатацию. Данному событию предшествовали также долгие раунды переговоров. Кроме того, вооруженные группировки, действующие на западе Ливии, пытались использовать спор вокруг открытия шоссе для достижения своих целей, но в конце концов уступили, поддавшись внутреннему и международному давлению.

Являясь предметом интенсивных переговоров, прибрежная дорога превратилась в течение последних месяцев в «площадку для заключения сделок», отметил стратегический аналитик бригадный генерал Мухаммад ар-Раджбани, добавив, что группировки запросили сотни миллионов долларов, чтобы открыть дорогу.

Он высоко оценил усилия Совместного военного комитета, который предпринял все необходимые меры для беспрепятственного движения гражданского автотранспорта по трассе. Однако «5+5» решил запретить проезд военных конвоев и попросил от властей заранее предоставлять информацию о передвижении официальных делегаций по данному маршруту.

Со своей стороны, премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба высоко оценил открытие трассы, назвав данное событие «новым шагом в восстановлении и объединении». Он также выразил благодарность Военному комитету и Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) за усилия, приложенные для осуществления этого важного проекта.

По словам ливийского политолога Аль-Хади Абдель Карима, возобновление работы дороги входит в число процедур, которые необходимо завершить до проведения всеобщих выборов, запланированных на декабрь 2021 года. Эксперт добавил, что комитет «5+5» теперь посвятит себя выполнению одной из наиболее важных, возложенных на него задач, а именно объединению военного ведомства и решению вопроса о роспуске вооруженных групп на западе.

Прибрежная дорога несет в себе большой символический смысл в сознании граждан. Помимо того, что она соединяет восток и запад страны, способствуя развитию торговли и передвижению товаров, ливийцы видят в ней признак единства народа. Шоссе простирается почти по всей территории государства, от Мусаида на границе с Египтом до Рас-Адждира недалеко от Туниса, и имеет общую протяженность 1800 км.