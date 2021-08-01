ВВС США потерпели неудачу на испытаниях гиперзвуковой ракеты

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

250 млн фунтов на разработку истребителя 6-го поколения

Министерство обороны Великобритании подписало новый контракт на 250 млн фунтов стерлингов c предприятиями, входящими в компанию Team Tempest.

Этот договор ознаменовал официальное начало разработки боевой авиационной системы следующего поколения. Он предусматривает инвестиции в цифровую и физическую инфраструктуру, создание новых рабочих мест, проведение теоретических и практических исследований.

???????? Defence Ministry has signed a £250 million deal with Team Tempest, to provide digital and physical infrastructure to develop the aircraft



The latest contract is part of the government’s investment of more than £2 billion on the project



➡️https://t.co/hn7CErZ5jU#UK #defense pic.twitter.com/ujxhUFFGCj — Finabel (@FinabelEAIC) July 30, 2021

Боевая авиационная система будущего, известная под названием Tempest, должна объединить основной самолет (стелс-истребитель 6-го поколения) с БПЛА и передовыми технологиями передачи данных. Планируется, что она будет принята на вооружение в середине 2030-х годов.

Контракт был подписан с BAE Systems, одним из четырех членов-основателей Team Tempest, в которую также входят Leonardo UK, Rolls Royce и MBDA. Планируется, что в течение следующих четырех лет проект получит более 2 млрд фунтов стерлингов финансирования.

Британия выводит из эксплуатации самолеты E-3, но их замена еще не готова

Великобритания будет полагаться на многонациональные воздушные силы раннего предупреждения и управления НАТО, чтобы заполнить пробел между выводом из эксплуатации самолетов ДРЛО E-3D Sentry в 2021 году и первым развертыванием новых E-7 Wedgetail в 2023 году.

The UK will rely on the NATO E-3 airborne early warning aircraft fleet to fill the gap between the retirement of Sentry this year and E-7 Wedgetail coming online in 2023.https://t.co/Rcm1a3anBY — UK Defence Journal (@UKDefJournal) July 27, 2021

Член парламента Великобритании от Рэлея и Уикфорда Марк Франсуа спросил министра оборонных закупок Джереми Куина о точных сроках, когда последний самолет E-3D Sentry будет выведен из эксплуатации, а первый E-7 Wedgetail достигнет статуса начальной боеготовности.

Куин заявил, что все E-3 будут выведены из эксплуатации к концу 2021 года, а E-7 Wedgetail поступят на вооружение не ранее 2023 года.

Германия

В Германии исследуют возможность использования гиперзвукового самолета для разведывательных миссий

Немецкий стартап Polaris Raumflugzeuge получил от Бундесвера заказ на исследование возможности использования разработанного данной компанией космического самолета Aurora для разведывательных миссий.

Проект Rapid Deployable Reconnaissance System (RDRS) рассчитан на четыре месяца и будет профинансирован на сумму около 250 тысяч евро.

Как объяснил представитель Polaris, первоначально исследование будет проведено «на бумаге» и строительство пока не планируется.

Проект RDRS касается технических и эксплуатационных характеристик самолета, а также нормативных и сертификационных аспектов. Предполагается, что многоразовый космоплан Aurora с проектной длиной 28 метров будет взлетать и совершать посадку на обычные ВВП.

Россия

Самолеты Минобороны России помогают тушить пожары

Российская авиация за сутки выполнила 26 сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Республике Саха (Якутия).

Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 сбросили 336 тонн воды на очаги лесных пожаров.

Вот так тушит лесные пожары в Якутии авиация минобороны.



Видео: РИА Новости pic.twitter.com/SkIVaH5XYp — Газета.Ru (@GazetaRu) July 20, 2021

Вертолеты Ми-8 совершили сброс 41 тонны воды, а также обеспечили перевозку 28 специалистов противопожарной службы и более 500 кг грузов.

Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России было совершено 345 сбросов около 5 тысяч тонн воды. Также перевезены 425 специалистов противопожарной службы и более 47 тонн грузов.

Истребитель Checkmate будут собирать в Комсомольске-на-Амуре

Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания «Сухой»». Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

28 июля Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Хабаровский край посетил предприятия ОАК (входит в Госкорпорацию «Ростех») в Комсомольске-на-Амуре. В мероприятиях принял участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Новый российский истребитель Су-75, которому дали имя Checkmate («Шах и Мат»), будут собирать на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре:https://t.co/IxTxvMjbsT pic.twitter.com/DxZ7na7O3H — Известия (@izvestia_ru) July 28, 2021

В 2021 году на производственной площадке КнААЗ был собран первый полноразмерный самолет — демонстратор технологий перспективного однодвигательного истребителя Checkmate.

Он стал главной новинкой прошедшего в Жуковском авиасалона МАКС-2021. Сейчас основным направлением работы КнААЗ является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35 С.

В ОКБ «Сухой» рассказали о перспективе управления Су-57 с помощью глаз

Начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев заявил, что в будущем летчик Су-57 сможет управлять самолетом движениями глаз или с помощью голоса.

По его словам, одним из перспективных направлений развития системы, с помощью которой летчик будет взаимодействовать со своим самолетом, является управление взглядом.

Дорофеев обратил внимание на то, что, несмотря на сложность такой системы, поскольку зрачок у человека неосознанно постоянно движется, ее прототип уже существует.

«После небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры, которые отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя», — пояснил специалист.

Для Су-57 разработают уникальное управление с помощью глаз и речи https://t.co/9yb5KJLQNO pic.twitter.com/zBC0blGi9N — Ruposters (@Ruposters) July 28, 2021

Кроме того, указал он, есть еще второй вариант развития интерфейса нового истребителя — речевое управление. По словам Дорофеева, сейчас стоит задача научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы в экстремальных условиях «летчику не нужно было вспоминать, какую точно фразу он должен произнести».

Упомянул представитель «Сухого» и сенсорные экраны, которые позволят создавать многослойную индикацию, делать ее интерактивной и более информативной. А также дополненную реальность, которая может понадобиться для представления целевой обстановки или в условиях плохой видимости.

«Дополненная реальность — это, например, когда в условиях плохой видимости на тех же индикаторах в кабине истребителя или на нашлемной системе целеуказания и индикации дорисовываются рельеф местности, полоса, другие наземные объекты. На гражданских самолетах уже есть подобные системы», — сказал он.

Дополненная реальность, добавил Дорофеев, будет совмещаться с системой технического зрения — оптических камер, в том числе в инфракрасном диапазоне, расположенных в различных частях самолета. Так, в условиях дымки над местностью такие камеры позволят обеспечить летчику лучшую видимость.

Новые транспортно-штурмовые вертолеты для ВКС России

Первая партия новейших транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН будет поставлена в войска в ноябре этого года. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Войска начнут получать вертолет Ми-8АМТШ - ВН в ноябре 2021-го https://t.co/LXKWnKppa8 — rgrus (@rgrus) July 25, 2021

Этот вертолет отличается повышенной огневой мощью, защитой и комплектуется различным спецоборудованием. Также на данной машине устанавливается новый локатор изготовления НП «Заслон», который повысит дальность обнаружения и распознавания целей.

Для управления беспилотниками «Охотник» разработают двухместный Су-57

Управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) будет вестись с двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Его разработка уже идет.

«Для управления новейшими беспилотниками «Охотник» будет создан двухместный командный вариант Су-57. Предполагается, что истребитель будет иметь под своим управлением порядка четырех «Охотников», — сообщили в оборонном ведомстве.

США

Бывшего аналитика ВВС США осудили за утечку данных о беспилотниках

Бывший сотрудник американских спецслужб Дэниел Хейл, передавший журналистам совершенно секретную информацию о боевых беспилотниках, приговорен в США к 45 месяцам тюремного заключения.

Хейл работал в Национальном агентстве геопространственной разведки, до этого — в Агентстве национальной безопасности, а также он служил аналитиком в разведке ВВС США.

Ему инкриминируется передача как минимум 17 секретных документов американскому интернет-изданию The Intercept, которое специализируется на проведении журналистских расследований. Предполагаемые утечки имели место в 2013–2014 годах. Экс-аналитик заявлял, что им руководило чувство вины в связи с гибелью мирных жителей в результате авиаударов в Афганистане.

Former U.S. Air Force analyst Daniel Hale has just been sentenced to 45 months in prison for leaking docs about the U.S. drone assassination program in Afghanistan, Somalia, and Yemen.



“With drone warfare, sometimes nine out of 10 people killed are innocent,” Hale said Tuesday. pic.twitter.com/nGdH6SOKMV — redfish (@redfishstream) July 28, 2021

Сторона обвинения просила приговорить Хейла к десяти годам тюрьмы.

При оглашении приговора судья Лайем О’Грейди заявил о необходимости предотвращения утечки правительственных секретов со стороны других активистов. По его словам, у Хейла были возможности воздействовать на ситуацию, не разглашая гостайну.

Власти США в последнее десятилетие резко увеличили число обвинений в адрес журналистов и их источников за раскрытие конфиденциальных данных. За это спецслужбы критикуют общественные организации, отстаивающие свободу слова.

Новый рендер ударного БПЛА LongShot от General Atomics

Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) впервые представила свой собственный 3D-рендер боевого беспилотника класса «воздух — воздух». Она разрабатывает его в рамках программы LongShot Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

General Atomics has unveiled a design for its “LongShot” missile-carrying air-to-air combat dronehttps://t.co/g0jZlDOVSs — The Defense Post (@DefensePost) July 30, 2021

LongShot — это направление по созданию БПЛА, запускаемых непосредственно с боевых самолетов прямо в полете. Также они будут способны поражать вражеские воздушные объекты на больших расстояниях собственным вооружением.

Очередная неудача при испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A

ВВС США сообщили об очередной неудаче во время пробного запуска гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.

28 июля ВВС США провели второе летное испытание перспективной гиперзвуковой баллистической ракеты воздушного базирования AGM-183A, разрабатываемой компанией Lockheed Martin.

Целью испытаний была демонстрация безопасного пуска ракеты, получившей условное наименование Booster Test Vehicle 1b (BTV-1b), в том числе отделение ракеты от самолета-носителя Boeing B-52H Stratofortress и оценка характеристик.

B-52 взлетел с авиабазы Эдвардс и выпустил пробную ракету над морским хребтом Пойнт-Мугу.

«Не соответствовало полётным целям»: Очередное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW в США признано неудачнымhttps://t.co/GEdFV5cbqT pic.twitter.com/MtdkpHj34q — Военное обозрение (@topwar_ru) July 30, 2021

Она четко отделилась от самолета-носителя и успешно продемонстрировала полную последовательность запуска, включая обнаружение GPS, отключение шлангокабеля и передачу мощности от самолета к ракете. Ракета также показала работу стабилизатора и маневры устранения конфликтов, что обеспечивает безопасную работу экипажа. Однако после отделения от носителя двигатель ракеты не заработал.

«Разработка первых в своем роде ракет — сложное дело, поэтому мы проводим испытания. Это критически важная возможность для наших ВВС и у нас есть лучшая команда, работающая над тем, чтобы выяснить, что произошло, исправить это и как можно быстрее поставить ARRW на вооружение», — заявил бригадный генерал Хит Коллинз, руководитель программы ВВС по вооружениям.

Ранее в апреле во время аналогичных испытаний «ракета не смогла завершить процедуру запуска» и осталась на самолете, который вернулся с ней на авиабазу Эдвардс.

ВМС США приступили к летным испытаниям MQ-4C в конфигурации IFC-4

ВМС США завершили первый испытательный полет БПЛА MQ-4C Triton от Northrop Grumman в новейшей аппаратной и программной конфигурации.

По данным Командования военно-воздушных систем (NAVAIR), несколько экземпляров Triton были модифицированы в конфигурацию IFC-4 в рамках программы по достижению начальной боеготовности к 2023 году.

The upgraded, multi-intelligence MQ-4C Triton completes its first flight and once deployed, it will deliver unprecedented maritime awareness to the @USNavy pic.twitter.com/o2cpmK66zS — Northrop Grumman (@northropgrumman) July 30, 2021

IFC-4 имеет новые датчики для морских разведывательных задач и целеуказания.

MQ-4C Triton был разработан для сбора и передачи данных морской и прибрежной разведки флоту. В настоящее время два таких БПЛА в базовой конфигурации IFC-3 передислоцированы на базу ВВС Андерсон на Гуаме для дальнейшего развития концепции операций и обучения флота.

Два истребителя F-35B получили повреждения от удара молнии

Два истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II, базирующиеся на авиабазе морской пехоты Ивакуни в Японии, были серьезно повреждены. Во время полета 13 июля в них ударила молния. По информации Корпуса морской пехоты США, оба самолета смогли благополучно приземлиться.

Истребители получили сильно пострадали, в результате чего произошедшее с каждым из них было классифицировано как «инцидент класса «А»». К подобным ситуациям относят авиационные происшествия, повлекшие смерть, инвалидность или ущерб на сумму более 2,5 миллиона долларов США.

Lightning Strike Damages Two F-35B Stealth Fighters over Western Japan https://t.co/qB3rMKDLQy — OFR (@_OFR) July 28, 2021

«После проведения наших стандартных процедур отчетности и оценки, связанный с погодой инциденту был присвоен класс «А»» из-за совокупных прогнозируемых затрат на ремонт, превышающих два с половиной миллиона долларов США», — заявил капитан Марко Валенсуэла, пресс-секретарь 12-й авиагруппы морской пехоты.

Для наземной версии истребителя «обычного» взлета и посадки — F-35A — введен запрет на полеты во время грозы или вблизи грозовых явлений из-за проблем с его бортовой системой генерации инертного газа или OBIGGS.

Вариант вертикального взлета и посадки F-35B имеет иную конструкцию системы OBIGGS, которая делает его невосприимчивым к проблемам c молниями, характерным для F-35A.

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