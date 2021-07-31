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Замглавы МО РФ поздравил бойцов 100-го полка обеспечения с принятием воинской присяги
Армия
Замглавы МО РФ поздравил бойцов 100-го полка обеспечения с принятием воинской присяги
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 31 июля. Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков обратился с речью к новобранцам 100-го отдельного полка обеспечения на церемонии принятия воинской присяги.

Генерал армии Булгаков заявил, что воинский труд является ежедневным, напряженным и ответственным, его надлежит выполнять с честью и с безупречностью. Видео его выступления представлено телеканалом «Звезда».

«Служить в армии всегда считалось настоящим мужским делом!» — подчеркнул замглавы Минобороны РФ.

Церемония присяги новобранцев 100-го отдельного полка обеспечения была приурочена к празднованию Дня Тыла ВС РФ, который отмечается 1 августа. Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу переговоры с главой оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ в рамках встречи военных делегаций государств-членов ШОС в столице Таджикистана.

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