Александр Толмацкий назвал вдову Децла «негодяйкой»

Москва, 31 июля. После смерти Кирилла Толмацкого (Децла) его семью продолжают раздирать склоки и скандалы. Масло в огонь подливает 16-летний сын рэпера Антоний, который решил пойти по стопам отца.

В июле этого года сын Децла Антоний Киселев представил свой дебютный клип. Парень всерьез решил заниматься музыкой. Он взял себе творческий псевдоним Juzeppe Junior и записал трек под названием Dzen. После премьеры ролика юный рэпер стал раздавать интервью, в которых нелестно высказывался о своих бабушке и дедушке — Александре и Ирине Толмацких. В частности он заявил, что родители Децла забрали его часть наследства, а на его просьбы о финансовой помощь отвечают «нет денег».

Слова Антония вывели из себя отца известного рэпера. Александр Толмацкий заявил, что не хочет впредь видеть внука, который решил начать свою музыкальную карьеру с вранья. По его словам, сын Децла поставил деньги превыше семьи и ради обогащения готов даже своих родных поливать грязью.

«Боюсь, что уже ничего не поменяется, там есть мамаша, та еще негодяйка, которая запрограммировала на все вот это. Посмотрите, как в день рождения Кирилла (Толмацкого — Прим.ред.) она поздравляет Газманова с днем рождения», — возмутился отец покойного музыканта в беседе с «РЕН ТВ».

Александр Толмацкий считает, что 16-летний Антоний не уважает память именитого родителя, а лишь использует его имя для пиара. Отец Децла не скрывает, что действительно хранит часть наследства внука у себя. Антоний получит все причитающиеся ему деньги только после 18-летия.

Отреклась от внука и Ирина Толмацкая. Женщина заявила, что не хочет общаться с сыном репера, поскольку он постоянно говорит неправду. Мать покойного музыканта рассказала, что Антоний ни разу не был на могиле отца, хотя в интервью говорил, что якобы приходил на кладбище вместе с бабушкой.