Египет предложил провести 27-ю Конференцию ООН по изменению климата в 2022 году

Каир, 31 июля. Глава Министерства охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад подтвердила планы республики провести 27-ю сессию Конференции ООН по изменению климата (КС-27). Об этом она рассказала во время интервью председателю правления и главному редактору MENA Али Хасану.

По словам министра, мероприятие намечено на 2022 год. Большинство африканских стран поддержали инициативу Каира. Окончательное решение примет руководство комитета по итогам предыдущего заседания.

В этом году, 1 ноября, состоится 26-я конференция ООН в крупнейшем шотландском городе Глазго. Авторами инициативы выступили Великобритания в партнерстве с Италией.

Global Look Press / Li Muzi/Xinhua

Среди параллельных мероприятий заявлен диалог «от фермы до стола». Целью заседания является собрать вместе представителей различных фермерских общин, городов, штатов и регионов, обеспечить пространство для конструктивной дискуссии по вопросам продовольствия и изменения климата, а также наладить новые связи и дружественные отношения.

Кроме того, специалисты занимаются подготовкой декларации высокого уровня. Документ направлен на разработку комплексной политики для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных глобальным потеплением.

Ясмин Фуад рассказала, что каждый год для проведения конференции выбирается определенный регион. В 2022 году настанет очередь Африки. Египет перед отправкой письма о КС-27 в профильный комитет согласовал его с африканской группой переговорщиков по изменению климата (СМВП) и советом министров окружающей среды.

«Каир разместит информацию для участников о национальных проектах, осуществляемых в стране, с учетом экологических аспектов, которые в значительной степени поспособствуют снижению глобального потепления», — подчеркнула министр.

Она также рассказала про инициативу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по замене всех автомобилей, работающих на топливе, на машины на природном газе или электромобили. КС-27, по мнению Фуад, направлен на максимизацию сопутствующих выгод от подхода к продовольственным системам и решение проблем, связанных с изменением климата.