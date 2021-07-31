Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 18:51
18:49
Общество
Сериал «Пацаны» продлили на четвертый сезон
18:49
Политика
Александр Рар: Слова Путина о возвращении Крыма в Россию вызвали у Меркель истерику
18:44
Общество
Храм князя Георгия Всеволодовича освятили в Нижнем Новгороде
18:42
Общество
Мэр Ростова рассказал, как в городе решаются проблемы с общественным транспортом
18:40
Общество
Врач объяснил, почему со временем антитела к COVID-19 исчезают
18:32
Наука
Названы овощи, которые полезнее всего есть в сыром виде
18:25
Происшествия
Жителей турецкого Бодрума эвакуируют из-за лесных пожаров
18:24
Спорт
Нурмагомедов озвучил имя лучшего боксера современности
18:24
Шоу-бизнес
Елена Яковлева с трудом смирилась с внешностью сына
18:19
Армия
Китайцы предложили отогнать британский Defender от границ КНР «российским приемом»
Все новости

Египет предложил провести 27-ю Конференцию ООН по изменению климата в 2022 году
Весь мир
Египет предложил провести 27-ю Конференцию ООН по изменению климата в 2022 году
eeaa.gov.eg  /  пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Египта

Каир, 31 июля. Глава Министерства охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад подтвердила планы республики провести 27-ю сессию Конференции ООН по изменению климата (КС-27). Об этом она рассказала во время интервью председателю правления и главному редактору MENA Али Хасану.

По словам министра, мероприятие намечено на 2022 год. Большинство африканских стран поддержали инициативу Каира. Окончательное решение примет руководство комитета по итогам предыдущего заседания.

В этом году, 1 ноября, состоится 26-я конференция ООН в крупнейшем шотландском городе Глазго. Авторами инициативы выступили Великобритания в партнерстве с Италией.

Египет предложил провести 27-ю Конференцию ООН по изменению климата в 2022 году
Global Look Press  / Li Muzi/Xinhua

Среди параллельных мероприятий заявлен диалог «от фермы до стола». Целью заседания является собрать вместе представителей различных фермерских общин, городов, штатов и регионов, обеспечить пространство для конструктивной дискуссии по вопросам продовольствия и изменения климата, а также наладить новые связи и дружественные отношения.

Кроме того, специалисты занимаются подготовкой декларации высокого уровня. Документ направлен на разработку комплексной политики для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных глобальным потеплением.

Ясмин Фуад рассказала, что каждый год для проведения конференции выбирается определенный регион. В 2022 году настанет очередь Африки. Египет перед отправкой письма о КС-27 в профильный комитет согласовал его с африканской группой переговорщиков по изменению климата (СМВП) и советом министров окружающей среды.

«Каир разместит информацию для участников о национальных проектах, осуществляемых в стране, с учетом экологических аспектов, которые в значительной степени поспособствуют снижению глобального потепления», — подчеркнула министр.

Она также рассказала про инициативу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по замене всех автомобилей, работающих на топливе, на машины на природном газе или электромобили. КС-27, по мнению Фуад, направлен на максимизацию сопутствующих выгод от подхода к продовольственным системам и решение проблем, связанных с изменением климата.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Египет предложил провести 27-ю Конференцию ООН по изменению климата в 2022 году
египет кс-27 конференция оон по климатическим изменениям
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru