Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 17:22
17:13
Спорт
Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» вошел в топ-4 самых молодых футболистов РПЛ
17:12
Общество
«Медуза» провалила краудфандинговую кампанию в криптовалюте
17:10
Происшествия
ФАН публикует видео столкновения машины ДПС и автобуса на Васильевском острове
17:08
Экономика
Интенсивность геологоразведочных работ в России остается на высоком уровне
17:07
Общество
Ученые открыли генетическую мутацию, отвечающую за случаи инсульта в детском возрасте
17:06
Армия
В США пытаются напугать Москву первым полетом «крылатого кошмара России»
17:05
Происшествия
Пьяный полицейский из Курской области стал виновником смертельного ДТП
17:05
Общество
Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов
17:02
Общество
Названы продукты, которые помогают восстановиться после COVID-19
17:01
Происшествия
Полицейские применили слезоточивый газ на протестных акциях в Париже
Все новости

Интенсивность геологоразведочных работ в России остается на высоком уровне

  /   Обновлено: 31 июля 2021 17:09
Экономика
Интенсивность геологоразведочных работ в России остается на высоком уровне
vk.com  /  Газпром нефть

Екатеринбург, 31 июля. Нефтегазовые предприятия РФ сохранили интенсивность разведки месторождений.

Геологоразведочные работы в стране продолжаются, независимо от решений, принимаемых в рамках соглашений ОПЕК+. Врио руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров заявил об этом в ходе XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов в Уральском горном государственном университете.

Разведка месторождений представляет собой работу на перспективу и опережение, которая принесет свои плоды только через 15-20 лет, отметил представитель Роснедр. Об этом пишет ТАСС.

Государство намеревается продолжать увеличивать финансирование работ в этом направлении, чтобы поиск природных резервов углеводородов был еще более успешным, эффективным и быстрым, добавил Петров.

Нефтяные запасы России недавно оценил генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков. Он подсчитал, что черного золота в стране хватит еще на долгое время.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Интенсивность геологоразведочных работ в России остается на высоком уровне
нефть геологоразведка ОПЕК+
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru