Интенсивность геологоразведочных работ в России остается на высоком уровне

Екатеринбург, 31 июля. Нефтегазовые предприятия РФ сохранили интенсивность разведки месторождений.

Геологоразведочные работы в стране продолжаются, независимо от решений, принимаемых в рамках соглашений ОПЕК+. Врио руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров заявил об этом в ходе XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов в Уральском горном государственном университете.

Разведка месторождений представляет собой работу на перспективу и опережение, которая принесет свои плоды только через 15-20 лет, отметил представитель Роснедр. Об этом пишет ТАСС.

Государство намеревается продолжать увеличивать финансирование работ в этом направлении, чтобы поиск природных резервов углеводородов был еще более успешным, эффективным и быстрым, добавил Петров.

Нефтяные запасы России недавно оценил генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков. Он подсчитал, что черного золота в стране хватит еще на долгое время.