Ученые открыли генетическую мутацию, отвечающую за случаи инсульта в детском возрасте

Нью-Хейвен, 31 июля. Причиной детского инсульта чаще всего становится болезнь моямоя (MMD), при которой постепенно сужаются артерии головного мозга.

Группа ученых из Йельского университета определила генетическую мутацию, лежащую в основе болезни MMD. Исследователи проанализировали гены 24 семей, еще 84 семьи стали контрольной когортой. Трое из 24 человек с MMD показали мутацию гена DIAPH1.

Множественные мутации этого гена были обнаружены и у трех человек из группы контрольной когорты. Существование мутаций у людей из обеих когорт доказывает связь между геном DIAPH1 и заболеванием моямоя.

Перенесенная инфекция коронавируса может вызвать микротромбоз сосудов головного мозга. Что, в свою очередь, повышает риск инсульта. Чаще всего этот синдром проявляется у людей молодого возраста.