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В США пытаются напугать Москву первым полетом «крылатого кошмара России»
Армия
В США пытаются напугать Москву первым полетом «крылатого кошмара России»
wikipedia.org  /  U.S Air Force/PD

Вашингтон, 31 июля. «Худший кошмар России» — американский бомбардировщик B-21, вскоре должен впервые подняться в воздух, заявили аналитики из Соединенных Штатов.

Подробная информация о разрабатываемом в США стелс-бомбардировщике в настоящий момент отсутствует, отметили авторы американского издания The National Interest, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Тем не менее в Пентагоне уже заявили, что при помощи подобного самолета ВВС Соединенных Штатов получат возможность наносить удары в любом регионе мира вне зависимости от времени суток.

«Крылатый кошмар» в настоящий момент еще далек от завершения, уточнили авторы публикации, однако, как они заявили, бомбардировщик уже был испытан на системах противовоздушной обороны, близких по своим характеристикам к комплексам, используемым войсками России и Китая. По словам журналистов, международное экспертное сообщество ведет дискуссии на тему возрастающих возможностей российской ПВО. Они отметили, что имеющиеся у ВС РФ системы С-400 и С-500 способны эффективно обнаруживать и ликвидировать даже стелс-объекты. Широкий диапазон частот позволяет производимым в России комплексам оперативно обмениваться данными о вражеских целях с системами управления огнем.

Американские эксперты из NI утверждают, что даже технологическое совершенство российских систем противовоздушной обороны якобы не позволит им обнаруживать и уничтожать новый американский бомбардировщик. По их мнению, чтобы засечь B-21, комплексам ПВО ВС РФ потребуются более точные и чувствительные радиолокационные станции, так как в конструкции самолета будут применены новые технологии «стелс». В настоящий момент крылатая машина еще только создается, а С-500 проходит испытания, однако журналисты из США уже пытаются напугать Москву первым полетом «худшего кошмара России».

Ранее в Сети оказался рендер разрабатываемого в США стелс-бомбардировщика, который привлек внимание американских военных экспертов. Они были удивлены «странным окном» в боковой части кабины, имеющим крайне необычную форму и расположенным на неудобной для пилотов высоте.

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россия сша бомбардировщик the national interest b-21
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