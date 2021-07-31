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Пьяный полицейский из Курской области стал виновником смертельного ДТП
Происшествия
Пьяный полицейский из Курской области стал виновником смертельного ДТП
pxhere.com

Курчатов, 31 июля. Сотрудник полиции, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, столкнулся с мотоциклом в Курчатове. В результате аварии погиб один человек.

ДТП случилось в городе Курчатов Курской области. Корейская иномарка KIA, за рулем которой сидел сотрудник правоохранительных органов, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с мотоциклом. Водитель двухколесного транспорта доставлен в больницу с травмами, его 24-летний пассажир скончался на месте.

По данным ведомства, работник отделения МВД России по Поныровскому району находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. УМВД России по Курской области уже начала проверку по данному факту. Также уточняется, что полицейский был не при исполнении. Полицейский будет уволен, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за «за упущение контроля за подчиненным», сообщает пресс-служба ведомства.

Тройное ДТП с участием самосвала произошло в Новой Москве. В результате инцидента пять человек получили легкие травмы.

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