Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов

Москва, 31 июля. Советский и российский композитор Борис Емельянов, написавший песню «Носики-курносики», скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Композитор Емельянов скончался на 81-м году жизни. Дочь Наталья сообщила, что в последнее время ее знаменитый отец боролся с новой коронавирусной инфекцией, но болезнь оказалась сильнее. По ее словам, автор песни «Носики-курносики» скончался 27 июля, сообщает «Российская газета».

Борис Емельянов родился в Хабаровском крае. После окончания Карагандинского музыкального училища переехал в Новокузнецк, где работал с местными исполнителями. Для них композитор писал песни. В 1970-х годах начал сотрудничать с поэтами Робертом Рождественским и Евгением Евтушенко.

В начале июля в больнице скончался зараженный COVID-19 режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти, как и у Емельянова, стали осложнения хронических болезней. Они оказались несовместимы с жизнью.