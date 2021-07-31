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Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» вошел в топ-4 самых молодых футболистов РПЛ
Спорт
Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» вошел в топ-4 самых молодых футболистов РПЛ
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов

Самара, 31 июля. Полузащитник Сергей Пиняев дебютировал за «Крылья Советов» в чемпионате России по футболу в возрасте 16 лет 8 месяцев 28 дней. Моложе него в день дебюта в высшем дивизионе были только трое — спартаковец Алексей Ребко в 2002 году, ростовчанин Максим Ставцев в 2020-м и столичный армеец Сергей Ревякин в 2011-м.

Пиняев вышел на поле на последние 15 минут матча с московским «Спартаком» при счете 1:0 в пользу столичной команды. Изменить результат он не сумел, но запомнился несколькими удачными обводками и смелым дриблингом.

Единственный мяч «Спартака» с пенальти забил Александр Соболев, перешедший в столичный клуб именно из «Крыльев Советов». Экс-самарец не стал праздновать гол, подняв руки перед трибунами в извинительном жесте.

Ранее ФАН сообщал, что на стадионе из-за ограничений, связанных с динамикой заболеваний COVID-19 в Самарской области, смогло присутствовать только 500 человек, включая участников матча. Гостевой сектор был закрыт.

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