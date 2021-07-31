«Медуза» провалила краудфандинговую кампанию в криптовалюте

Латвийское интернет-издание «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) провалило краудфандинговую кампанию в криптовалюте. За текущий месяц антироссийскому пропагандистскому проекту удалось собрать с аудитории на собственных биткоин- и эфириум-кошельках суммарно чуть больше 36 тыс. рублей по текущему курсу.

Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации 23 апреля 2021 года внесло в реестр СМИ-иноагентов юридическое лицо SIA Medusa Project, зарегистрированное 10 июня 2014 года в Латвии. Данный интернет-ресурс с момента своего появления планомерно формировал отрицательный образ России, публикуя недостоверную информацию, критикуя действующие власти и правоохранительные органы, а также он провоцировал недовольство в обществе, попутно подогревая протестные настроения. Более того, деятельность «Медузы» финансируется Западом посредством двух организаций, в свое время сотрудничавших со скандально известным американским миллиардером Джорджем Соросом, — шведским государственным агентством SIDA и ОАК Foundation.

После присвоения соответствующего статуса в РФ редакция латвийского издания заявила о финансовых потерях из-за утраты рекламодателей и инициировала кампанию по сбору средств с читателей. На сайте проекта появился раздел, перейдя в который пользователям предлагалось сделать пожертвование «Медузе» несколькими способами, в том числе путем перевода на криптовалютный кошелек в Bitcoin и Etherium. Причем последний вариант описывался как наиболее безопасный с точки зрения анонимности.

В первые дни данной краудфандинговой кампании СМИ-иноагенту удалось получить немало донатов на свои криптовалютные счета. Так, с конца апреля по 4 мая общая сумма составляла порядка 9 млн рублей. Однако постепенно количество транзакций стало сокращаться, как и размер переводов. Нарастить денежный поток не помог «Медузе» даже пиар британского русофобского проекта Bellingcat, который в социальных сетях призывал аудиторию жертвовать латвийским коллегам по 200 евро.

Судя по статистике популярной площадки Blockchain, с начала мая по сегодняшний день поступления в криптовалюте на кошельки «Медузы» сократились до минимума. На текущий момент на одном из них накопилось чуть более 4,3 млн рублей, а на втором — порядка 2,6 млн рублей.

blockchain.com /

blockchain.com /

Общее количество транзакций — 342, причем ни разу деньги не снимались со счетов. Скорее всего, руководство СМИ рассчитывало получить прибыль на росте биткоина и эфириума, но просчиталось, потеряв в итоге значительную часть полученных донатов из-за обвала курсов. На сегодняшний день общая сумма на двух кошельках составляет чуть больше 6,9 млн рублей. За текущий месяц на оба криптовалютных кошелька пришло лишь около 36 тыс. рублей. В течение июля осуществлено менее двух десятков транзакций, а суммы в сравнении с апрельскими совсем мизерные.

Таким образом, отсутствие крупных пожертвований в криптовалюте в поддержку латвийского СМИ, а также значительное сокращение общей суммы переводов вследствие падения курсов биткоина и эфириума, свидетельствует о провале краудфандинговой кампании издания-иноагента. Очевидно, уловка главного редактора Галины Тимченко, которая в июне попыталась привлечь внимание аудитории заявлением об убыточности антироссийского проекта, оказалась пророческой. Без поддержки западных фондов «Медуза» попросту не сможет продолжать информационную войну против России.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.