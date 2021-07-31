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Названы продукты, которые помогают восстановиться после COVID-19
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Названы продукты, которые помогают восстановиться после COVID-19
Общество
Названы продукты, которые помогают восстановиться после COVID-19
pixabay.com

Москва, 31 июля. Определенная диета способна помочь организму накопить витамины и элементы после коронавирусной инфекции.

Медики обратили внимание, что растительная диета лучше всего помогала некоторым пациентам проще перенести COVID-19. Несмотря на это после болезни организму все равно может не хватать ряда веществ.

Во время болезни может развиться гиповитаминоз. Он характеризуется нехваткой витаминов и минералов. Особенно это касается витаминов D и С, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Их профилактический прием может снизить риски осложнений.

«Немаловажную роль может играть микроэлемент цинк, у которого выявлены противовирусные, антибактериальные и противовоспалительные свойства. В последнее время также стали говорить о селене», —отметила она.

Поддержать здоровье может помочь программа питания №15. Она подразумевает добавление в рацион ряда супов, пшеничного и ржаного хлеба, кисломолочных продуктов и многого другого. В нее также должны входить легкоусвояемые продукты, обогащенные белками, жирами, углеводами и микроэлементами. При этом стоит отказаться от острых продуктов, копченостей, жирной пищи и маргарина.

При этом для составления диеты в период после COVID-19 необходимо обратиться к врачу за консультацией. Также желательно сдать анализы на уровень витаминов и микроэлементов в крови.

Многие люди стремятся сдать анализ на наличие антител к коронавирусу. Однако делать это стоит в случае участия в клинических испытаниях, рассказал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

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питание восстановление коронавирус
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