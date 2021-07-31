Полицейские применили слезоточивый газ на протестных акциях в Париже

Париж, 31 июля. Полиция Парижа разгоняет участников протестных акций слезоточивым газом. Манифестанты выступают против введения санитарных пропусков на территории Франции.

Сегодня на улицах Парижа проходят сразу несколько митингов против санитарных пропусков. Множество людей собралось у станции метро «Вилье» и движется по направлению к площади Бастилии.

Участники протестных акций бросают бутылки в сотрудников правоохранительных органов, а также освистывают их. Добавим, что 12 июля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в стране будут усилены антикоронавирусные меры. Речь идет о введении санитарных пропусков при посещении кафе, торговых комплексов, а также при поездках на самолетах и поездах дальнего следования.