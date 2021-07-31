Гарик Харламов сбросил 15 килограммов после развода с Асмус

Москва, 31 июля. Резидент Comedy Club Гарик Харламов решил заняться собой после развода с актрисой Кристиной Асмус. За несколько месяцев юмористу удалось сбросить целых 15 килограммов.

Харламов не раз становился объектом едких шуток коллег по шоу Comedy Club из-за своей комплекции. Юморист всегда отличался самоиронией, поэтому никогда не обижался на друзей и даже сам иронизировал над лишним весом. Взяться за себя комика заставил статус свободного мужчины. Фанаты отмечают, что Харламов сильно похудел после развода со звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус, которая теперь явно кусает локти.

Видео с преобразившимся комиком опубликовал на своей странице в Instagram солист группы Little Big Илья Прусикин. В ролике резидент Comedy Club рассказал, что сбросил 15 килограммов за несколько месяцев. На этом результате Харламов не собирается останавливаться и хочет избавиться еще от пары лишних кило. Музыкант за кадром с иронией отметил, что юморист совсем не похож на человека, который недавно открыл свою сеть кафе с хот-догами.

«Гарик, вот ты открываешь «Хот Дог Бульдог», да? А сам похудел на 15 килограммов, да? Ты хочешь, чтобы все стали жирными, а ты среди них ходил такой худой?» — спросил Прусикин.

По словам Харламова, хот-доги в его кафе уникальны — от них не толстеют, а наоборот худеют. Комик пытался ответить на вопрос солиста Little Big с серьезным лицом, однако в конце все же рассмеялся над своей же шуткой.

Пока Харламов восхищает фанатов невероятным преображением, его экс-супругу критикуют за провокационную фотографию в мокрой майке, на которой видна ее обнаженная грудь. Звезда «Интернов» рассказала поклонникам о погоде на жаркой Шри-Ланке, решив вызвать у них эмоции откровенным снимком.