Житель Саратовской области вытащил из Волги утопленника

Саратов, 31 июля. Недалеко от села Чардым Воскресенского района Саратовской области обнаружено тело утонувшего мужчины. Утопленника выловили из Волги.

В местную полицию обратился 31-летний сельчанин. Он сообщил, что обнаружил у берега на мелководье труп человека. Приехавшие на место происшествия следователи не нашли на теле признаков насильственной смерти. Первичный внешний осмотр показал, что труп пробыл в воде около четырех дней.

Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 52-летний житель села Чардым. Следователи Базарно-Карабулакского межрайонного следственного отдела СКР по Саратовской области уже занимаются установлением всех обстоятельств ЧП.

На популярном новосибирском пляже обнаружили мертвеца. По внешним признакам, утопленник находился в реке несколько дней.