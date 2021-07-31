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Житель Саратовской области вытащил из Волги утопленника
Происшествия
Житель Саратовской области вытащил из Волги утопленника
wikipedia.org  /  Olegivvit / CC BY 2.5

Саратов, 31 июля. Недалеко от села Чардым Воскресенского района Саратовской области обнаружено тело утонувшего мужчины. Утопленника выловили из Волги.

В местную полицию обратился 31-летний сельчанин. Он сообщил, что обнаружил у берега на мелководье труп человека. Приехавшие на место происшествия следователи не нашли на теле признаков насильственной смерти. Первичный внешний осмотр показал, что труп пробыл в воде около четырех дней.

Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 52-летний житель села Чардым. Следователи Базарно-Карабулакского межрайонного следственного отдела СКР по Саратовской области уже занимаются установлением всех обстоятельств ЧП.

На популярном новосибирском пляже обнаружили мертвеца. По внешним признакам, утопленник находился в реке несколько дней.

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чп следствие утопленник
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