Первый вице-премьер РФ призвал к развитию производства электрокаров

Великий Новгород, 31 июля. России важно развить отрасль электромобилей за пару лет, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Чтобы не потерять экономическую выгоду от производства экологически безвредных машин, их необходимо начинать собирать параллельно со строительством сопутствующей инфраструктуры в течение двух-трех лет. Если не начать создавать и модернизировать отрасль электрокаров сегодня, конкуренты с Запада обойдут отечественные концерны и перехватят российского потребителя, заявил Белоусов в ходе образовательного мероприятия «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде.

Первый вице-премьер также добавил, что внедрение электрокаров означает не просто строительство соответствующих производительных мощностей, но также предполагает возведение инфраструктурной сети вместе с системой ее обслуживания.

Определенные подвижки в данной сфере в России уже имеются. Немецкие и отечественные инженеры работают сейчас над созданием водородной «Газели Next».