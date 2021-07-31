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Первый вице-премьер РФ призвал к развитию производства электрокаров

  /   Обновлено: 31 июля 2021 17:04
Экономика
Первый вице-премьер РФ призвал к развитию производства электрокаров
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Великий Новгород, 31 июля. России важно развить отрасль электромобилей за пару лет, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Чтобы не потерять экономическую выгоду от производства экологически безвредных машин, их необходимо начинать собирать параллельно со строительством сопутствующей инфраструктуры в течение двух-трех лет. Если не начать создавать и модернизировать отрасль электрокаров сегодня, конкуренты с Запада обойдут отечественные концерны и перехватят российского потребителя, заявил Белоусов в ходе образовательного мероприятия «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде.

Первый вице-премьер также добавил, что внедрение электрокаров означает не просто строительство соответствующих производительных мощностей, но также предполагает возведение инфраструктурной сети вместе с системой ее обслуживания.

Определенные подвижки в данной сфере в России уже имеются. Немецкие и отечественные инженеры работают сейчас над созданием водородной «Газели Next».

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белоусов электромобили электрокары элекрический транспорт
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