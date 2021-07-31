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Онищенко оценил идею автоматической передачи справок о здоровье водителей в ГИБДД
Общество
Онищенко оценил идею автоматической передачи справок о здоровье водителей в ГИБДД
Федеральное агентство новостей  / 

Минздрав будет автоматически передавать справки о состоянии здоровья водителей в ГИБДД. Об этом гласят поправки к закону «О безопасности дорожного движения». В разговоре с ФАН врач-эпидемиолог, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил нововведение.

Суть законопроекта заключается в том, что в случае обнаружения у человека несовместимого с управлением автомобилем заболевания действие его водительских прав временно приостанавливается. Водителя же направят на «внеочередное медицинское освидетельствование». Если диагноз не подтвердится, ГИБДД разблокирует права.

«Просто лишать прав нельзя же. Предположим, я работаю, а мне вдруг пришла бумага о том, что забрали у меня права и я уже не работаю. Такие статьи в Гражданском и Трудовом кодексах отсутствуют. Определенная процедура должна быть», — говорит российский политик.

Онищенко оценил идею автоматической передачи справок о здоровье водителей в ГИБДД
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По мнению Геннадия Онищенко, совместный законопроект Минздрава и МВД актуален, ведь среди российских водителей есть те, кто может нести угрозу на дорогах из-за серьезных заболеваний.   

«То, что нужно это делать, это очевидно. Если человек, допустим, плохо видит или у него есть сердечные приступы, которые вызывают болевой синдром, он перестает владеть собой и теряет способность управлять. Перечень заболеваний составить не трудно. В принципе, сама идея мне понятна», — заключил собеседник ФАН.

Ранее общественный деятель Сергей Канаев заявил, что в целом поддерживает автоматическую передачу Минздравом РФ в ГИБДД справок о состоянии здоровья водителей. Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» в эксклюзивном интервью прокомментировал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

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онищенко мвд гибдд минздрав законопроект
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