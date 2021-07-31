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Названа причина крушения истребителя Су-35С в Сахалинской области

  /   Обновлено: 31 июля 2021 17:01
Происшествия
Названа причина крушения истребителя Су-35С в Сахалинской области
Pr Scr youtube.com  /  Минобороны РФ

Южно-Сахалинск, 31 июля. Отказ двигателя привел к крушению истребителя Су-35С в Сахалинской области. Самолет упал в акватории Охотского моря в 50 километрах от поселка Смирных.

Пилот успел катапультироваться из кабины воздушного судна. В данный момент его обнаружили. Угрозы жизни и здоровью летчика нет, сообщили представители Восточного военного округа.

Также в ведомстве уточнили, что воздушное судно вылетело из аэропорта Дземги в Комсомольске-на-Амуре для выполнения плановых полетов в Хабаровском крае.

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истребитель су-35с сахалинская область отказ двигателя
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