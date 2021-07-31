Названа причина крушения истребителя Су-35С в Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 31 июля. Отказ двигателя привел к крушению истребителя Су-35С в Сахалинской области. Самолет упал в акватории Охотского моря в 50 километрах от поселка Смирных.

Пилот успел катапультироваться из кабины воздушного судна. В данный момент его обнаружили. Угрозы жизни и здоровью летчика нет, сообщили представители Восточного военного округа.

Также в ведомстве уточнили, что воздушное судно вылетело из аэропорта Дземги в Комсомольске-на-Амуре для выполнения плановых полетов в Хабаровском крае.