Немец высказал честное мнение о русских женщинах

Берлин, 31 июля. Немец из Баварии рассказал, как его соотечественники относятся к русским женщинам. Он отметил, что отношения с россиянками требует больше ответственности.

Немец Альфред некоторое время жил в России и встречался с русскими женщинами, однако жениться предпочел на полячке — романтические отношения в россиянками отнимают много времени и вынуждают брать на себя больше ответственности. В Германии очень ценят славянскую красоту русских барышень, но многих отпугивает именно этот факт.

«Как же вам, наверное, тяжело в России. Я вам, русским мужчинам, не завидую вообще», — приводит слова немца его знакомый блогер на дзен-канале «The world».

Немец отмечает, что в России очень много красивых девушек, но для мужчин это составляет проблему. Ведь, чем симпатичнее дама, тем более требовательна она к своему спутнику.

В России за женщинами красиво ухаживают, особенно первое время. Немцы этого не умеют, отметил Альфред. На первом свидании, а иногда и после свадьбы, немцы разделяют счет.

«В России же, если ты предложишь девушке разделить счет — можешь забыть о ней. Я сам так в первый раз сделал, а потом долго удивлялся, почему девушка мне не отвечает», — поделился немец.

Россиянки требуют к себе внимания, вечернее время должно быть полностью посвящено даме сердца. Дружеские посиделки в пабе придется отложить. В Германии женщины заняты наравне с мужчинами, поэтому не требуют к себе повышенного внимания, пояснил Альфред.

Однако он признался, что русские женщины самые мудрые, они способны сделать любимого мужчину лучше. Пары в России проводят много времени вместе, инициатором этого чаще всего выступает дама. Это укрепляет отношения, считает немец.

«Все сложности, которые могут возникнуть при общении с русскими женщинами определенно того стоят», — заявил немец.

Россиянка, которая переехала в Германию выйдя замуж за немца, рассказала, какие русские привычки перенял от нее супруг. Супруг стал чаще ужинать дома и пристрастился к русским фильмам.