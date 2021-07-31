Фура перевернулась на въезде в Курск

Курск, 31 июля. Грузовой автомобиль опрокинулся на бок на окраине города. В распоряжении ФАН появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП.

Дорожный инцидент произошел в районе московского поста, на въезде в Курск. По словам источника ФАН, это уже второй большегруз, который попадает в аварию на данном месте за последний месяц.

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов. О пострадавших пока не сообщается. По факту случившегося проводится проверка.

ФАН сообщал, что женщина-водитель погибла в дорожной аварии под Новосибирском.