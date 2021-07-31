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Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары вокруг турецких курортов

  /   Обновлено: 31 июля 2021 16:50
Происшествия
Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары вокруг турецких курортов
pixabay.com

Анталья, 31 июля. Российские самолеты Бе-200 помогают турецким экстренным службам ликвидировать вспыхнувшие в Анталье лесные пожары.

Власти Турецкой Республики ранее обратились к РФ с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает, в том числе, большое количество россиян.

Российское правительство приняло положительное решение и направило на ЧП авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники.

Два человека погибли при тушении лесных пожаров в Анталье. Их тела нашли в районе Манавгата.

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россия турция авиация
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