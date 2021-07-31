Живущий в Москве болгарин не согласился с мнением соотечественников о России

Москва, 31 июля. Житель Болгарии Димитр переехал в Москву и опроверг мнение соотечественников об уровне жизни в России.

Многие жители Болгарии убеждены, что Россия никак не прогрессировала с момента выхода из СССР, однако иностранец прожил в Москве несколько месяцев и опроверг такое мнение соотечественников.

«Но если кто и не развивался, так это Болгария. Ведь мою страну, к сожалению, особо не спасает даже вступление в Евросоюз», — выразил мнение Димитр.

Цены в Болгарии давно превысили московские, в то время как зарплаты в российской столице гораздо выше. По мнению Димитра, Россия достигла прогресса больше некоторых европейских стран. Москва может предложить своим жителям и гостям инфраструктуру, большое количество развлекательных заведений и хорошо проработанную транспортную систему. Москвичи по уровню жизни точно не уступают европейцам.

«Россия значительно более развита, чем Болгария и многие другие европейские страны. А в Европе нет такого развитого города, как Москва. Это действительно город для людей», — убежден иностранец.

Россия значительно превосходит США и Европу по использованию новых технологий. Димитр признался, что его приятно удивили стоимость и скорость интернета на территории страны. Кроме того, почти любые действия от заказа еды до оформления документов можно сделать «онлайн».

«А потом еще говорят, что Россия не развитая страна», — удивился болгарин.

Димитр остался доволен своим переездом в Россию и условиями проживания здесь. Иностранец выразил надежду, что останется здесь на долгий срок.

Переехавший в Россию американец Джейкоб рассказал о своих привычках, которые он потерял после переезда в Россию. Мужчина признался, что стал пить меньше кофе и больше ходить пешком.