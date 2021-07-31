Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 17:20
17:13
Спорт
Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» вошел в топ-4 самых молодых футболистов РПЛ
17:12
Общество
«Медуза» провалила краудфандинговую кампанию в криптовалюте
17:10
Происшествия
ФАН публикует видео столкновения машины ДПС и автобуса на Васильевском острове
17:08
Экономика
Интенсивность геологоразведочных работ в России остается на высоком уровне
17:07
Общество
Ученые открыли генетическую мутацию, отвечающую за случаи инсульта в детском возрасте
17:06
Армия
В США пытаются напугать Москву первым полетом «крылатого кошмара России»
17:05
Происшествия
Пьяный полицейский из Курской области стал виновником смертельного ДТП
17:05
Общество
Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов
17:02
Общество
Названы продукты, которые помогают восстановиться после COVID-19
17:01
Происшествия
Полицейские применили слезоточивый газ на протестных акциях в Париже
Все новости

Живущий в Москве болгарин не согласился с мнением соотечественников о России
Общество
Живущий в Москве болгарин не согласился с мнением соотечественников о России
pixabay.com

Москва, 31 июля. Житель Болгарии Димитр переехал в Москву и опроверг мнение соотечественников об уровне жизни в России.

Многие жители Болгарии убеждены, что Россия никак не прогрессировала с момента выхода из СССР, однако иностранец прожил в Москве несколько месяцев и опроверг такое мнение соотечественников.

«Но если кто и не развивался, так это Болгария. Ведь мою страну, к сожалению, особо не спасает даже вступление в Евросоюз», — выразил мнение Димитр.

Цены в Болгарии давно превысили московские, в то время как зарплаты в российской столице гораздо выше. По мнению Димитра, Россия достигла прогресса больше некоторых европейских стран. Москва может предложить своим жителям и гостям инфраструктуру, большое количество развлекательных заведений и хорошо проработанную транспортную систему. Москвичи по уровню жизни точно не уступают европейцам.

«Россия значительно более развита, чем Болгария и многие другие европейские страны. А в Европе нет такого развитого города, как Москва. Это действительно город для людей», — убежден иностранец.

Россия значительно превосходит США и Европу по использованию новых технологий. Димитр признался, что его приятно удивили стоимость и скорость интернета на территории страны. Кроме того, почти любые действия от заказа еды до оформления документов можно сделать «онлайн».

«А потом еще говорят, что Россия не развитая страна», — удивился болгарин.

Димитр остался доволен своим переездом в Россию и условиями проживания здесь. Иностранец выразил надежду, что останется здесь на долгий срок.

Переехавший в Россию американец Джейкоб рассказал о своих привычках, которые он потерял после переезда в Россию. Мужчина признался, что стал пить меньше кофе и больше ходить пешком.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Живущий в Москве болгарин не согласился с мнением соотечественников о России
россия москва болгарин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru