Акция с призами за вакцинацию в Самаре продлена до конца лета

Самара, 31 июля. В областном центре решили продлить срок действия акции, в рамках которой среди вакцинированных от COVID-19 разыгрываются ценные призы. Она носит название «Самара, я привит!»

«По многочисленным просьбам самарцев мы продолжаем акцию, целью которой является мотивация граждан на прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции. Во втором этапе участие могут принять горожане, получившие оба компонента прививки в период с 26 июля по 31 августа», — сообщила Анастасия Кнор, директор общественной организации «За информационное общество».

Чтобы претендовать на призы, нужно иметь прописку в городском округе Самара, вакцинироваться от COVID-19 в указанный период и зарегистрироваться на сайте акции.

Ранее ФАН сообщал о результатах розыгрыша призов по итогам первого этапа акции «Самара, я привит!» Всего было определено более двух сотен победителей.