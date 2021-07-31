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Акция с призами за вакцинацию в Самаре продлена до конца лета
Общество
Акция с призами за вакцинацию в Самаре продлена до конца лета
samadm.ru  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 31 июля. В областном центре решили продлить срок действия акции, в рамках которой среди вакцинированных от COVID-19 разыгрываются ценные призы. Она носит название «Самара, я привит!»

«По многочисленным просьбам самарцев мы продолжаем акцию, целью которой является мотивация граждан на прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции. Во втором этапе участие могут принять горожане, получившие оба компонента прививки в период с 26 июля по 31 августа», — сообщила Анастасия Кнор, директор общественной организации «За информационное общество».

Чтобы претендовать на призы, нужно иметь прописку в городском округе Самара, вакцинироваться от COVID-19 в указанный период и зарегистрироваться на сайте акции.

Ранее ФАН сообщал о результатах розыгрыша призов по итогам первого этапа акции «Самара, я привит!» Всего было определено более двух сотен победителей.

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самара акция вакцинация от covid-19
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