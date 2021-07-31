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Минздрав обновил список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 31 июля 2021 16:39
Общество
Минздрав обновил список противопоказаний к вакцинации от коронавируса
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 31 июля. Некоторые пункты из нового расширенного списка Минздрава России могут стать причиной для постоянного медотвода от прививки.

Временный медицинский отвод могут получить граждане, находящиеся в острой фазе инфекционного заболевания и испытывающие обострение хронического недуга. Временный отвод человек может получить на 30 дней, после чего он должен посетить лечащего врача. Доктор либо продлит медотвод, либо даст разрешение на вакцинацию. Сделать прививку можно через две недели после полного выздоровления.

Противопоказания для вакцинации, которые могут стать основанием для постоянного медотвода, — беременность и период грудного вскармливания, гиперчувствительность к компонентам препарата.

Получить официальный медотвод от прививки можно у своего лечащего врача или у аллерголога. Частные медицинские клиники могут выдавать документ об освобождении от вакцинации наравне с государственными. Важно, чтобы заболевание, дающее право на медотвод, было указано в карте пациента.

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