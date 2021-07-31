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Россиянам представили рейтинг неочевидных мест для морского отдыха
Общество
Россиянам представили рейтинг неочевидных мест для морского отдыха
pixabay.com

Москва, 31 июля. Восемь морей и океан вошли в рейтинг самых неочевидных направлений для морского отдыха туроператора «Алеан».

Первым делом аналитики рекомендуют посетить Балтийское море, одно из самых популярных после Черного. Оно считается полезным за счет мягкого климата и свежего воздуха. В августе вода там прогревается до +22 градусов. Лучшие пляжи расположились на территории Калининградской области, рассказали эксперты РИА Новости.

«Самый бюджетный вариант отдыха здесь стартует от 1,5 тысячи рублей в сутки, VIP вариант в пятизвездочном отеле популярного Светлогорска начинается от 9,2 тысячи рублей», — объяснили эксперты.

Альтернативой черноморскому побережью представили компании-туроператора называют и Японское море. Там сезон отдыха длится с июля по конец сентября. Также можно отправиться на побережья Азовского и Каспийского морей. Провести отпуск аналитики рекомендуют и у Белого моря. Интересным вариантом также будет Баренцево море.

«Это море более соленое, чем Черное. Самый знаменитый пляж Мурманской области — «Яйца дракона» находится в Териберке», — рассказали в компании «Алеан».

Специалисты также советуют побывать на Камчатке. Там путешественники смогут посетить сразу Охотское, Берингово моря и Тихий океан.

При этом одним из самых популярных направлений для морского отдыха остается черноморское побережье. Плюсы отдыха там перечислила путешественница, побывавшая в крымском поселке Поповка.

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