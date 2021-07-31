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МВФ отказался признать биткоин денежным знаком

  /   Обновлено: 31 июля 2021 16:45
Экономика
МВФ отказался признать биткоин денежным знаком
flickr.com

Вашингтон, 31 июля. Биткоин пока что не готовы назвать деньгами в Международном валютном фонде (МВФ), заявила его управляющий директор Кристалина Георгиева

Ключевая криптовалюта современности имеет шансы на то, чтобы стать полноценным средством для платежей в перспективе, однако сейчас биткоины не обладают таким статусом. Биткоин сейчас признали денежным знаком в Сальвадоре, но это приведет к сложностям в сборе налогов, а также создаст препятствия для естественного ценообразования в рамках национальной экономический системы, пишет РБК.

Наиболее безопасным и надежным платежным средством будет являться национальная валюта центральных банков или CBDC, полагает Георгиева. Согласно ее прогнозам, МВФ предоставит платформу для совместимости CBDC через некоторое время.

Среди основных угроз децентрализованных криптовалют в случае признания их как национальных в МВФ называют нестабильность цен и появление дополнительных препятствий в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Георгиева считает, что надежной мировой резервной валютой продолжит оставаться американский доллар.

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