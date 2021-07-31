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Летчик катапультировался при крушении самолета Су-35 в Сахалинской области

  /   Обновлено: 31 июля 2021 17:02
Происшествия
Летчик катапультировался при крушении самолета Су-35 в Сахалинской области
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Южно-Сахалинск, 31 июля. Летчик катапультировался из истребителя Су-35 спустя четыре минуты полета. Воздушное судно продолжило движение и вскоре потерпело крушение.

Самолет Су-35 вылетел из аэропорта Дземги в Комсомольске-на-Амуре. По неустановленным причинам, пилот катапультировался из кабины истребителя. После этого воздушное судно рухнуло в 50 километрах от поселка Смирных в Сахалинской области.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию о крушении истребителя.

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су-35 крушение истребитель сахалинская область
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