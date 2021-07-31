Экс-сотрудница команды Навального рассказала о внутренней кухне митингов 2021 года

Экс-сотрудница нижегородского штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Анастасия Кашкина осудила бывших руководителей за готовность жертвовать людьми ради своих амбиций. Она считает, что последние акции 2021 года были не нужны, а топ-менеджмент бросил низовых сотрудников в России решать проблемы самостоятельно.

В соцсетях Кашкина опубликовала пост, представив зимние акции в поддержку заключенного Алексея Навального ненужными и опасными, а вышестоящее руководство — цинично замалчивающим последствия митингов для формирования нужной «картинки».

«Я говорила об этом знакомым и скажу еще раз. Все те навальнинги, в частности последний, были не нужны», — заявила Кашкина.

По словам девушки, подписчики ранее осуждали ее за критику акций, однако сейчас солидарны с ней. Кашкина отмечает, что ущерб от митингов понесли как простые граждане, так и сотрудники ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). На зимних акциях, которые прошли с требованием допустить гражданских врачей к Алексею Навальному, она работала корреспондентом и видела весь процесс изнутри — вела эфиры, вступала в споры с полицией и участниками митингов. Акции ФБК 21 апреля она провела в редакции, так как за день до этого стало известно о допуске к Навальному врачей. Данная информация широко не распространялась. В частности, руководитель проектов Леонид Волков предпочел не сообщать о выполнении условий митингов до его окончания.

Кашкина поведала, что освещение митингов проходило в соответствии с заданными рамками. Так, было запрещено акцентировать внимание на возможных проблемах с полицией и получении травм.

«Будучи на тот момент СММ-редактором одного из штабов, я выполняла указы. Не публиковать избиения, задержания. Только громогласные марши: «Врача Навальному!», «Свободу Навальному!», — рассказала Кашкина.

Экс-сотрудница штаба Навального считает, что именно неверная политика руководства ФБК привела к признанию ряда оппозиционных структур экстремистскими, нежелательными и иноагентами. Именно после «апрельской недоакции» внимание к оппозиции усилилось, считает она.

«Я страшно злюсь на Волкова, который грозно машет кулаками и обещает победу добра над нейтралитетом. При том что в России остались брошенными низовые сотрудники, вроде координаторов и сммщиков. При том что в той же Грузии им запрещают общаться с русской диаспорой», — отметила она.

Информацию подтверждают другие экс-сотрудники структур Навального. Виталий Серуканов заявлял, что на фоне неудач Волков принял абсурдное решение запретить работникам всех структур Алексея Навального общаться с другими оппозиционерами в России и особенно за рубежом. Причиной стали боязнь сливов и внутриоппозиционная борьба за финансирование. Также он сообщил, что Волков разделил сотрудников на две категории — приближенных (в Литве) и подозрительных (в Грузии). Информацию прокомментировал в соцсетях экс-сотрудник штаба в Саратове Михаил Мурыгин, отметивший, что деление на «своих» и людей «второго сорта» в ФБК было и раньше, а сейчас стало очевидным.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.